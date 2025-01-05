Самые ожидаемые футбольные события 2025 года

Изучаем меню ближайших месяцев.

Day.Az представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Разыграют новый Клубный чемпионат мира

Раз в четыре года соберут 32 команды, чтобы назвать футбольного короля. Также оставили привычный формат раз в год - вернули Межконтинентальный кубок. И сделали поблажку фавориту из Европы. Теперь победитель Лиги чемпионов стартует в финале. "Реал" в декабре обыграл "Пачуку". А Клубный ЧМ проведут в США, генеральный прогон перед чемпионатом мира-2026. Двенадцать европейских команд готовы. Соперники будут сильнее, чем "Пачука", хотя рядом много середняков. Например, "Интер Майами" с Месси легко может провалиться. Их на Клубный ЧМ пригласил лично глава ФИФА Инфантино ещё до матчей плей-офф МЛС, где "Атланта" Миранчука выбила команду Месси. Роналду не будет, зато соберутся последние победители Лиги чемпионов. Провели жеребьевку, европейские клубы мечтают убрать незнакомых конкурентов. Но драка за корону будет знатной. Особенно если введут штрафы за ротацию основного состава.

Лига чемпионов подарит сюрпризы в январе

До конца января из Лиги чемпионов могут вылететь "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ. Сомневаемся, что все вместе, ведь Гвардиола встретит Луиса Энрике в очном бою. Новый формат с одной таблицей дарит сюрпризы. "Брест" в первой восьмерке. Серию из шести побед выжал только "Ливерпуль". "Бавария" проиграла дважды, "Реал" уступил три раза, как и ПСЖ. У "Манчестер Сити" лишь две победы. Формат, где надо быстро готовиться к разным соперникам, сбивает с толку. Проще изучить три команды, получая второй шанс, восемь разных оппонентов опаснее. Стало много матчей грандов между собой. Не все команды пережили давление. Теряли очки Артета, Индзаги и Алонсо, хотя тройка претендует на первую восьмерку. Ещё 16 клубов, который финишируют следом, сыграют между собой в стыковом раунде. Кто вылетит - покинет еврокубки. Никакого поощрения переводом в Лигу Европы больше нет.

В Лиге Европы точно будет новый победитель

Испанцы часто выигрывали турнир. Но сейчас только "Атлетик" из Бильбао высоко в общей таблице. В Лиге Европы тоже восемь матчей на групповом этапе. У кубка будет новый владелец, ведь "Аталанта" в Лиге чемпионов и не сможет весной сыграть в знакомом плей-офф. "Лацио" лидирует в таблице. Римляне не прочь повторить опыт команды Гасперини. А вот "Роме" надо просто выбраться в плей-офф, чтобы дождаться магии Дибалы и тактических фишек старины Раньери. Кроме итальянцев, выстрелить в Лиге Европы хотели "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Но два богатых клуба АПЛ в этом сезоне чаще стреляют себе в ноги. Возможны сюрпризы. "Галатасарай" и "Андерлехт" стараются. У них разное финансовое положение, но для фанатов из Турции и Бельгии второй еврокубок не является проходным, в отличие от фанатов клубов из Англии или Испании. Возможно, сыграет роль пренебрежение фаворитов и будет неожиданный чемпион.

Снова будет жаркая драка за "Золотой мяч"

Гонка состоит из двух раундов - осень и весна. Теперь "Золотой мяч" вручают за события клубного сезона. Все знают текущего фаворита. У Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" выдающиеся голевые показатели. "Красные" рассчитывают сохранить на парочку лет и Салаха, и защитника ван Дейка. Вот только Вирджил может рассказать коллеге, что в выборах обладателя "Золотого мяча" можно быть фаворитом и уступить. В обновленных правилах упоминают поведения - пункт повлиял на судьбу "Золотого мяча" в споре Родри и Винисиуса. Также важна отсылка к трофеям. Салаху надо выиграть с "Ливерпулем" серьезные кубки, чтобы его усилия не оказались напрасными. Также оценим Мбаппе и компанию в новом году. Возможно, яркая развязка в плей-офф Лиги чемпионов повлияет на судьбу приза лучшему игроку сезона.

В Лиге наций больше матчей в плей-офф

Впереди год без финалов Евро, Кубка Америки и ЧМ, а событий предостаточно. Придумали Лигу наций, которая точно круче спаррингов сборных. Клубы недовольны нагрузками, но многие футболисты любят играть за национальные команды. Матчи помогают тренерам сборных подготовиться. После спорного Евро-2024, где далеко не все фавориты показали класс, будет плей-офф Лиги наций. В марте Италия сыграет против Германии. Дания встретит Португалию. Нидерланды проверят себя в двух матчах против чемпионов Европы испанцев. Хорваты и французы повторят финал ЧМ-2018. Дальше возможны полуфиналы Франции против Испании, а также схватка Роналду против Мусиалы. Три команды брали кубок - Португалия, Франция и Испания. Но есть очередь из сборных, голодных до трофеев.

В ведущих лигах интрига разного градуса

"Ливерпуль" боится растерять солидное преимущество, но они оторвались в АПЛ от второй команды в таблице на пять пунктов, имея два матча в запасе. У ПСЖ тоже всё чудесно в Лиге 1. "Марсель" по потерянным очкам отстает на семь пунктов, а "Монако" подарило Сафонову десять очков форы по пути к первому чемпионству во Франции. Но в Серии А всё интереснее. Четыре претендента на титул, между "Аталантой" и "Лацио" шесть пунктов. Ругаем "Ювентус", "Милан" и "Рому" за проколы, гонка могла быть ещё круче. Фаворитом остается "Интер", но Индзаги надо прибавить. Второе "золото" подряд хочет Хаби Алонсо. "Байер" отстал от "Баварии" на четыре пункта. А в Испании, пожалуй, самая сложная борьба. Симеоне, Анчелотти и Флик не сдаются, у них фантастические по потенциалу команды.

В финале года проведут матчи Кубка Африки

Кубок Африканских Наций привычно многострадальный турнир. Клубы из Европы жалуются Инфантино, что отъезд игроков ломает планы. В Африке часто неспокойно. Гвинея потеряла право на КАН-2025, турнир подхватили марокканцы. Будут среди организаторов ЧМ-2030 с другими странами. КАН стартует 21 декабря 2025-го, а финал сыграют в середине января. Салах и компания пропустят важные рождественские туры АПЛ. А сильнее всех пострадает чемпионат Франции. С фаворитами не загадываем. В 2023 году выиграли ивуарийцы, у которых было два поражения в группе. Причем во втором случае влетели скромному сопернику 0:4. И взяли кубок, который пока не достался Салаху, хотя доставался Сенегалу с Мане. Турнир колоритный и может открыть по-новому талантов.