Экс-тренера женской сборной Азербайджана начали работу в России

Экс-тренера женской сборной Азербайджана по шахматам Евгений Томашевский и Михаил Шерешевский продолжили тренерскую деятельность в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, отметил работу специалистов.

"Хочу отметить, что в 2024 году наши дети выиграли 102 медали на первенствах мира и Азии, что является рекордной цифрой. Сейчас за развитие наших шахматных талантов и дарований отвечает гроссмейстер Евгений Томашевский, которому будет помогать опытнейший тренер Михаил Шерешевский", - заявил Филатов.

Отметим, что оба прекратили свою работу в Азербайджане в ноябре.