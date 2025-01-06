Какова текущая ситуация на автомобильном рынке в Баку?

Китайские автомобили пользуются высоким спросом на автомобильном рынке Баку благодаря своей доступности и комфортным характеристикам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, об этом говорят продавцы самих автомобилей при этом отмечая снижение активности клиентов на рынке.

Большинство покупателей отдают предпочтение доступным по цене автомобилям, при этом высокие цены вызывают меньше интереса.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы существенных изменений на автомобильном рынке не предвидится, так как представлено достаточно новых и подержанных автомобилей.

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