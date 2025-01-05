Первая победа команды Абдулазимовой в новом году

Волейбольный клуб "Вашаш", за который выступает Айшан Абдулазимова, волейболистка сборной Азербайджана, провел первый матч в чемпионате Венгрии в 2025 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион страны на своей площадке одержал победу над "Мав Элоре" в трех сетах. Абдулазимова вышла в стартовом составе и набрала 12 очков.

После этой победы "Вашаш" укрепил свое лидерство в регулярном первенстве.