До определения лучших в мировом дзюдо осталось несколько дней

До определения лучших в мире в дзюдо по различным номинациям осталось всего 5 дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Международная федерация дзюдо (IJF) продолжает опрос, проводя голосование, которое началось 10 декабря и продлится до 10 января.

На звание дзюдоиста года претендуют олимпийские чемпионы и чемпионы мира Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). Азербайджанские спортсмены конкурируют с такими звездами, как Хифумэ Абэ, Таканори Нагасе (оба Япония), Тедди Ринер (Франция), Лаша Бекаури (Грузия) и Елдос Сметов (Казахстан).

Кроме того, Азербайджан представлен в голосовании по еще четырем номинациям. Кандидатом на звание "Тренер года" является наставник мужской сборной Рихард Траутман, чемпион мира среди юниоров Нихад Мамишов номинирован в категории "Восходящая звезда". Также в номинации "Иппон года" представлены приемы Турана Байрамова и Зелима Цкаева.

В категории "Дзюдо для детей" среди номинантов значится проект Федерации дзюдо Азербайджана "Адаптивное дзюдо".

Лауреаты года в мировом дзюдо будут награждены 1-2 февраля на турнире "Большой шлем" в Париже.