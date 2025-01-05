Зима накрыла большую часть США

Зимний шторм, уже начавшийся в ряде американских регионов, обещает продлиться до понедельника, пишет CNN. Зона снегопадов и ледяных ливней простирается на две тысячи километров - от центральной части страны до восточного побережья. Влияние стихии почувствуют на себе около 62 миллионов человек из 12 штатов, отмечает издание, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

С начала зимы это первая буря таких масштабов: она охватит районы, не привыкшие к морозам и метелям. Снег и ледяные дожди будут сопровождаться ветром до 18 метров в секунду. Итогом может стать повышенная аварийность на дорогах - вероятнее всего, их перекроют. Возможны отключения электроэнергии.

В районах с плюсовой температурой ожидаются сильные грозы. Некоторые штаты буквально неделю назад уже попадали под удар стихии - по Техасу и Миссисипи пронеслись торнадо - и снова могут столкнуться с погодными угрозами.

В ожидании бури американцы не унывают и вовсю шутят по поводу шторма необычной формы, обозначенной синоптиками на карте.