Десятки млн человек могут умереть из-за супербактерий

Почти 40 млн человек могут умереть к 2050 году из-за резистентности болезнетворных бактерий к антибиотикам.

Как передает Day.Az, об этом сообщила британская газета The Guardian.

"Около 1 млн человек умирают каждый год из-за распространения резистентности бактерий к антибиотикам, и эта цифра возрастет в ближайшие 25 лет. Это пугает", - приводит издание слова бывшего главного санитарного врача Великобритании Салли Дэвис.

Газета уточняет, что к 2050 году показатели смертности от бактериальной резистентности возрастут вдвое, количество умерших составит 40 млн человек накопленным итогом.

Причина состоит в широком применении антибиотиков, в том числе в пищевой промышленности, в результате чего все больше бактерий мутируют и вырабатывают устойчивость к воздействию антибиотиков.