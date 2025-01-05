https://news.day.az/society/1720652.html В Азербайджане задержаны 9 человек, находящихся в розыске Раскрыто 31 преступление, зарегистрированное в Азербайджане 4 января, и одно преступление, совершенное в предыдущие периоды. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
В Азербайджане задержаны 9 человек, находящихся в розыске
Раскрыто 31 преступление, зарегистрированное в Азербайджане 4 января, и одно преступление, совершенное в предыдущие периоды.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
Было отмечено, что задержаны 9 человек, находившихся в розыске (в том числе 4 человека, разыскиваемых в качестве должников).
"Выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, и 4 факта - в связи с незаконным хранением боеприпасов. По подозрению в совершении преступлений задержаны 8 человек", - говорится в сообщении ведомства.
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