https://news.day.az/society/1720621.html

В Баку задержаны спортсмены, устроившие инцидент на почве хулиганства

4 января около 03:00 в Хатаинском районе Баку группа спортсменов совершила инцидент на почве хулиганства. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, подозреваемые - Эльнур Гамидов, Эльчин Гусейнов и Эльвин Мамедов - были опознаны и задержаны сотрудниками полиции.