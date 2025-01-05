https://news.day.az/society/1720621.html В Баку задержаны спортсмены, устроившие инцидент на почве хулиганства 4 января около 03:00 в Хатаинском районе Баку группа спортсменов совершила инцидент на почве хулиганства. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, подозреваемые - Эльнур Гамидов, Эльчин Гусейнов и Эльвин Мамедов - были опознаны и задержаны сотрудниками полиции.
В Баку задержаны спортсмены, устроившие инцидент на почве хулиганства
4 января около 03:00 в Хатаинском районе Баку группа спортсменов совершила инцидент на почве хулиганства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, подозреваемые - Эльнур Гамидов, Эльчин Гусейнов и Эльвин Мамедов - были опознаны и задержаны сотрудниками полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, проводятся следственные мероприятия.
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