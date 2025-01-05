Сотрудничество с Азербайджаном открывает новые двери для Африки

В последние годы Азербайджан встал на стратегический путь диверсификации своих международных отношений, уделяя особое внимание укреплению связей с африканскими странами. Это новое направление внешней политики Азербайджана приносит значительные выгоды, способствуя экономическому, политическому и социальному сотрудничеству, которое обещает взаимный рост и развитие.

В связи с этим недавно обсуждался потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Руандой в социальных услугах, экономике, торговле и гуманитарных секторах.

Обсуждения прошли в ходе встречи первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с заместителем генерального директора Совета по развитию Руанды Джулианой Муганзой.

Согласно информации, на встрече была представлена ​​информация об успешном опыте Азербайджана в сфере социальных услуг, реформах, проводимых в этой сфере, и важности расширения правовой и договорной базы для поддержки развития связей.

В информации отмечается, что стороны также обсудили возможности сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Говоря с Azernews по этому вопросу, президент Новой инициативы по развитию Мали (NIDEM) Калил Сармойе Сиссе отметил, что Руанда, страна Восточной Африки, во главе с Полем Кагаме, имеет очень хорошую репутацию в плане управления.

Это страна, которая вдохновляет многие африканские страны своей политикой.

"Например, на региональном уровне Руанда занимает первое место из 34 стран Африки к югу от Сахары. Лучшей страной в регионе является Руанда (40-е место из 142 в мире). Учитывая их политическую историю, Азербайджан и Руанда связаны очень трудными временами, которые они пережили, но все же в конечном итоге добились политической стабильности в мире благодаря руководству своих президентов и патриотической приверженности своего народа. Поэтому политические перспективы Азербайджана и Руанды могут охватывать все сектора и, несомненно, будут очень выгодны для обеих стран", - сказал Сармойе.

Он сказал, что в прошлом у Азербайджана не было широких отношений с африканскими странами, но в последние годы Азербайджан принял политику диверсификации своих отношений со многими странами мира, особенно с африканскими странами. Это новое политическое направление властей Азербайджана очень выгодно и уже приносит плоды обеим сторонам.

"Что касается Руанды, то она пользуется доверием многих стран благодаря своей политике управления. Экономика Руанды пережила сильный рост в первой половине 2024 года. Ее экономика в основном сосредоточена на сельском хозяйстве. Мы напоминаем, что Азербайджан также является страной, которая имеет потенциал в сельском хозяйстве, способствуя экономическому росту страны в последние годы. Две страны могли бы расширить свои отношения в области эксплуатации природных ресурсов, хотя у Руанды мало природных ресурсов. Короче говоря, сотрудничество с Руандой станет очень хорошим приключением для Азербайджана и может проложить путь к широкому сотрудничеству с другими африканскими странами", - сказал он.

Он отметил, что Руанда занимает первое место среди стран с низким уровнем дохода с самой инновационной экономикой. И многие экономические эксперты хвалят политику Руанды в области ведения бизнеса. Это страна, которая выделяется уважением к своим обязательствам перед деловыми партнерами. Важно знать, что в экономическом плане страна выделяется своими научными и техническими статьями.