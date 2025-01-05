https://news.day.az/sport/1720615.html Первое назначение года для Зульфугарова Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Эльдар Зульфугаров получил свое первое назначение в 2025 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет судить матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд, в котором встретятся турецкий "Эдзаджибаши" и французский "Левалуа".
Первое назначение года для Зульфугарова
Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Эльдар Зульфугаров получил свое первое назначение в 2025 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет судить матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд, в котором встретятся турецкий "Эдзаджибаши" и французский "Левалуа". Игра состоится 22 января в Стамбуле.
В роли второго арбитра выступит Томислав Попович из Сербии.
Стоит отметить, что "Эдзаджибаши" уже обеспечил себе выход в плей-офф, в то время как "Левалуа" занимает последнюю позицию в таблице.
Для Зульфугарова это уже третье назначение в Лиге чемпионов в текущем сезоне.
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