В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как бывшего президента Франции Николя Саркози могут посадить на 10 лет.

Day.Az представляет публикацию:

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого некогда называли "гиперпрезидентом", вновь оказался в центре громкого судебного разбирательства.

На этот раз он обвиняется в незаконном финансировании своей победной кампании 2007 года деньгами покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Процесс, который стартует 6 января в Париже, обещает стать одним из самых резонансных в современной истории Франции.

Карьера Саркози, завершившаяся его поражением на выборах 2012 года, давно омрачена юридическими проблемами. В свои 69 лет он уже дважды был осужден, а также стал фигурантом нескольких расследований. Тем не менее, экс-президент продолжает влиять на правых избирателей и поддерживает регулярный контакт с действующим президентом Эммануэлем Макроном.

Недавний отказ апелляционного суда пересмотреть его годовой приговор за торговлю влиянием стал для Саркози болезненным ударом. Однако отбывать срок в тюрьме ему не придется - год на нарах заменили на ношение электронного браслета.

Тем не менее, прокуроры не теряют надежды посадить Саркози в реальную тюрьму, причем надолго. Обвинения, выдвинутые против Саркози, стали результатом десятилетнего расследования.

По версии прокуратуры, Каддафи выделил около €50 млн на финансирование президентской кампании Саркози в обмен на международную легитимацию своего режима. Эта "сделка" якобы началась еще в 2005 году, когда Саркози в должности министра внутренних дел посетил Триполи.

Сам Саркози отрицает все обвинения, называя их "искусственной конструкцией" и политическим заговором. Его адвокат Кристоф Ингрен уверяет, что доказательств незаконных денежных потоков не существует. "Саркози будет бороться до конца," - заявил защитник.

Однако следствие опирается на показания ряда свидетелей, включая франко-ливанского бизнесмена Зияда Такиеддина. Тот утверждал, что лично доставлял чемоданы с наличными для Саркози, но впоследствии внезапно от своих слов отказался, что вызвало подозрения в подкупе свидетеля.

Не менее драматична и историческая подоплека. В 2007 году Каддафи с помпой посетил Париж, разбив свою знаменитую бедуинскую палатку в центре города. Но уже в 2011 году Франция под руководством Саркози поддержала военную операцию, приведшую к свержению и гибели ливийского диктатора.

Саркози уверен, что обвинения против него исходят от бывших соратников Каддафи, ищущих мести за эти события. Однако прокуроры уверены, что доказательства ливийского финансирования лежат в основе коррупционного "договора", изменившего ход французской политики.

Если Саркози признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся и другие высокопоставленные фигуры его окружения.