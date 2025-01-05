Назван срок оглашения предварительного отчета расследования катастрофы самолета AZAL

Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау (Казахстан), где 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет AZAL, будет обнародован в конце января 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана, отчет будет опубликован через 30 дней с момента происшествия в соответствии с требованиями законодательства страны и международных стандартов (Приложение 13 ИКАО), передает Day.Az.

Расследование инцидента продолжается с участием международных экспертов, которые работают ежедневно. Планируется, что расследование будет завершено в течение 12 месяцев.

Напомним, что в результате катастрофы погибли 38 человек из 67, находившихся на борту. 29 пассажиров выжили. По предварительным данным, причиной крушения стали физическое и техническое внешнее вмешательство.