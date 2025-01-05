https://news.day.az/world/1720629.html В некоторых аэропортах России введены временные ограничения В России введены временные ограничения на полеты гражданских судов в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Как сообщает пресс-служба Росавиации, для обеспечения безопасности полетов данные аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы, передает Day.Az.
В некоторых аэропортах России введены временные ограничения
В России введены временные ограничения на полеты гражданских судов в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.
Как сообщает пресс-служба Росавиации, для обеспечения безопасности полетов данные аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы, передает Day.Az.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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