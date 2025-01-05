В некоторых аэропортах России введены временные ограничения

В России введены временные ограничения на полеты гражданских судов в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, для обеспечения безопасности полетов данные аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы, передает Day.Az.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.