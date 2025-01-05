На дорогах снизится дальность видимости

В Азербайджане 6 января ожидается ухудшение погодных условий, что приведет к снижению дальности видимости на дорогах.

По информации Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, ночью и утром в связи с туманной и дождливой погодой, преимущественно в ночные и утренние часы, видимость на ряде автомагистралей страны, особенно в горных и предгорных районах, снизится до 700-1000 метров, передает Day.Az.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.