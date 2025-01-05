Рейс авиакомпании Polish Airline из Баку в Варшаву отменен

05 января 2025 года рейс LOT-722 авиакомпании Polish Airlines, который должен был вылететь из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Варшаву, был отменен из-за технической неисправности самолета, сообщили Day.Az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, для обеспечения безопасности пассажиров авиакомпания направит альтернативное воздушное судно. Все пассажиры будут проинформированы о новом времени вылета.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в авиакомпанию Polish Airlines по следующим контактным номерам:

+994 12 597 55 30

+994 77 223 99 93

+48 788 950 370 (WhatsApp)