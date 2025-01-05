Хуситы атаковали израильскую электростанцию

Хуситы из йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" атаковали электростанцию ​​"Орот Рабин" на северо-западе Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель вооруженных формирований хуситов Яхья Сария.

По его словам, атака была осуществлена с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2".