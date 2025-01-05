https://news.day.az/world/1720637.html Хуситы атаковали израильскую электростанцию Хуситы из йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" атаковали электростанцию "Орот Рабин" на северо-западе Израиля. Как передает Day.Az, об этом сказал представитель вооруженных формирований хуситов Яхья Сария. По его словам, атака была осуществлена с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2".
Хуситы атаковали израильскую электростанцию
Хуситы из йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" атаковали электростанцию "Орот Рабин" на северо-западе Израиля.
Как передает Day.Az, об этом сказал представитель вооруженных формирований хуситов Яхья Сария.
По его словам, атака была осуществлена с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2".
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