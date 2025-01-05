НАТО встревожена слабым уровнем противоракетной обороны Британии

Великобритания не выделяла необходимые средства на обеспечение высокого уровня противоракетной обороны в течение десятилетий, в связи с чем военные объекты на территории королевства и британские базы за рубежом могут быть легкой целью для потенциальных противников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Согласно изданию, уязвимости в британской обороне были выявлены в результате проверки боеготовности страны, проведенной экспертами НАТО. По ее итогам был подготовлен черновой доклад Capability Target 2025, в котором говорится о том, что Лондону необходимо увеличить инвестиции в системы противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, включая атомные электростанции, и военных баз.

Отмечается, что параллельно группа международных специалистов во главе с бывшим генсеком НАТО (1999-2003) Джорджем Робертсоном, которая работает над собственным обзорным документом о состоянии боеспособности ВС Великобритании, также обнаружила проблемы в британской противоракетной обороне. Предполагается, что этот документ будет обнародован правительством Соединенного Королевства весной вместе с рекомендациями по выправлению ситуации.

По сведениям газеты, на вооружении у Великобритании нет наземных средств ПВО для защиты критически важных объектов от баллистических ракет. "Причина, по которой у Великобритании очень хрупкая противовоздушная оборона, заключается в том, что на протяжении 30 лет никто не думал, что она понадобится. События на Украине и в Израиле говорят обратное. Люди не думают, что Великобритания в опасности. Но сейчас ситуация именно такова", - заявил изданию источник в оборонной сфере.