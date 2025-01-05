Тайное обогащение Армении в обход санкций

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Оригинальные экономические показатели Армении, которые почему-то не становятся предметом обсуждений и источником гнева радетелей антироссийских санкций, продолжают спокойно анализироваться в СМИ.

Показатели армянской экономики за прошлый год опять всех удивили. Но если раньше эксперты пытались искать в них признаки взятого из воздуха "армянского экономического чуда", то теперь уже открыто констатируется, что все эти "чудеса" - результат реэкспорта санкционной российской продукции. Уже всем ясно - опасаться, что это выйдет Армении боком, не стоит, и можно открыто хвастать невероятными цифрами.

Торговля Армении с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) выросла более чем в пять раз, почти до 5 миллиардов долларов, за первые десять месяцев 2024 года, поскольку страна Южного Кавказа, похоже, стала основным каналом экспорта российского золота и алмазов на мировые рынки, с каким-то разочарованием пишут армянские и проармянские СМИ.

За отчетный период экспорт из Армении в ОАЭ составил более 98 процентов общего объема торговли этой страны, то есть Эмираты оказались ведущим экспортером "армянской" продукции. Загвоздка лишь в том, что армянской продукции как таковой в этих объемах практически не заметно.

За 10 месяцев прошлого года, согласно Статкому Армении, в пять раз увеличился импорт и экспорт золота, бриллиантов и различных ювелирных изделий. Сумма сделок составила соответственно 6,8 миллиардов и 7,4 миллиарда долларов. Зарубежные эксперты вынуждены признать, что хотя в самой Армении имеется ювелирная промышленность, ей подобных объемов не достичь при всем желании. Значит, виновниками торжества являются внешние факторы.

Долго искать причины не приходится. Сам же Статком Армении сообщает, что за отчетный период экспорт из России в эту страну вырос на 5,6 миллиарда долларов и составил почти 8,3 миллиарда. Это гигантская сумма для страны, объем госбюджета которой в наступившем году составит где-то 16 миллиардов долларов.

Армянские эксперты, которых такие цифры не радуют, а пугают, установили, что уже в первой половине 2024 года Армения импортировала около 66 тонн золота на сумму 4,4 миллиарда долларов, и почти все оно поступило из России, находящейся под западными санкциями. За тот же период Армения отправила за границу почти столько же золота, две трети этого объема ушли в ОАЭ, одна треть - в Китай.

Долю в "армянском экономическом чуде" имеют и российские алмазы, продажа которых находится под западными санкциями. В 2023 году Армения экспортировала (в основном в ОАЭ) 4,5 миллиона каратов алмазов на сумму около 590 миллионов долларов, что намного превышает совокупный годовой объем производства армянских гранильных компаний. Данных по алмазам за 2024 год пока что нет.

Армянские расследователи вычислили фирмы, занимающиеся реэкспортом. Есть среди них и принадлежащие соратникам Никола Пашиняна.

Знаменитая армянская предприимчивость проявилась вовсю также в реэкспорте западной продукции в Россию. Особенно пышным цветом этот незаконный бизнес цвел в первые два года войны в Украине. Но в прошлом году, как сообщается, наметился некоторый спад, который будет продолжаться и в 2025-м. Однако Армения от этого вряд ли обеднеет, учитывая объемы золота и бриллиантов, которые всегда будут востребованы. Как известно, российское золото и алмазы имеют высокое качество и всегда ценились в мире.

В заключение еще раз выразим удивление. Нет, не по поводу "предприимчивости" армянского правительства. Вспоминая истерики, сотрясающие западные СМИ и трибуны европейских организаций в связи с надуманным "реэкспортом" Азербайджаном российского газа, нельзя не удивиться тишине, с которой тот же Запад встречает новости об обогащении Армении за счет российско-украинской войны. Причем, Ереван совершенно не скрывает того, что делает, а западные аналитики просто констатируют факты, не выражая возмущения и не топая ножками с требованиями санкций против армянской стороны.

Воистину, мы живем в "удивительном" мире, господа.