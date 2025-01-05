Ученые обнаружили загадочный вулкан, который охладил планету в 1831 году

Открыт вулкан, ответственный за глобальное похолодание 1831 года, передает Day.Az со ссылкой на Science Alert.

В 1831 году мощное извержение вулкана потрясло Землю, выбросив огромное количество пепла в атмосферу, что привело к глобальному похолоданию. Однако местоположение этого вулкана оставалось загадкой почти два столетия. Недавние исследования ученых под руководством вулканолога Уильяма Хатчисона из Университета Сент-Эндрюс наконец позволили идентифицировать виновника: вулкан Заварицкого на острове Симушир в Курильской гряде.

Благодаря тщательному анализу микроскопических осколков вулканического стекла, извлеченных из ледяного щита Гренландии, ученые сравнили химический состав пепла с образцами, собранными из кальдеры Заварицкого. Совпадение было безупречным, подтверждая, что именно этот удаленный вулкан стал причиной столь масштабного климатического события.

Извержение, классифицируемое как плинианское, было настолько мощным, что вызвало глобальное похолодание примерно на 1 градус Цельсия. Это сопоставимо с извержением вулкана Пинатубо в 1991 году. Заварицкий оставил после себя массивную кальдеру - впадину, которая свидетельствует о масштабах катастрофы.

Ученые предполагают, что объем выброшенного вулканического вещества и серы стал причиной гибели урожаев, голода и значительных климатических изменений, затронувших миллионы людей. Этот случай подчеркивает важность изучения и мониторинга удаленных и активных вулканов, так как они могут представлять глобальную угрозу.

Кроме того, предыдущие теории связывали извержение 1831 года с вулканом Бабуян Кларо на Филиппинах и даже с исчезающим островом Грэхема в Сицилийском проливе. Однако анализ показал, что химический состав серы и пепла из этих мест не соответствовал данным из ледяных кернов. Только вулкан Заварицкого на Симушире подошел идеально.

Современные технологии, такие как сейсмические датчики и спутники, предоставляют инструменты для мониторинга вулканической активности. Однако извержение на столь отдаленном острове в 1831 году остается примером того, как сложно идентифицировать источники подобных событий.

Исследование Хатчисона подчеркивает, что глобальная координация и постоянный мониторинг удаленных вулканов необходимы для предотвращения катастрофических последствий. Ученые призывают международное сообщество разработать стратегии реагирования на подобные природные явления, чтобы быть готовыми к следующему крупному извержению.