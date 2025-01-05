Британская армия включит гонки дронов в программу спортивных состязаний

Программа спортивных соревнований в британской армии пополнится гонками беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В ближайшие недели Спортивный совет королевских ВС официально признает Ассоциацию британских армейских дронов.

"Мы поощряем различные спортивные увлечения. Необязательно играть в футбол, регби или крикет. Чем больше разнообразия, тем лучше. Особенно если военнослужащие в ходе соревнований получают навыки, которые затем можно использовать в армии", - процитировало издание слова источника в руководстве Сухопутных войск Великобритании.

Отмечается, что участники этих состязаний управляют беспилотниками с использованием гарнитуры виртуальной реальности без GPS или программного обеспечения стабилизации, установленного на обычных дронах. В каждой гонке участвуют восемь спортсменов, которые должны быстрее своих оппонентов пройти несколько кругов по заданному маршруту.

Как подчеркнула газета, подобные соревнования пользуются популярностью в Великобритании и среди гражданских лиц. В октябре 2024 года гонки беспилотников прошли в Лондоне и Колчестере. Предполагается, что в 2025 году число таких состязаний увеличится.