Кремль о возможности встречи Путина с Шольцем и Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Донадьдом Трампом.

Как передает Day.Az, ранее с заявлениями о подготовке таких контактов выступил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Он утверждал, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля, а встреча Трампа и Путина "намечена на март".

"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.

Как ранее писал журнал Der Spiegel, Христианско-демократический союз якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) перед выборами. В кабмине ФРГ заявили ТАСС, что эта информация является вымыслом.