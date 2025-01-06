Более половины стран мира объявили бойкот доллару

В настоящее время более половины стран мира в той или иной степени объявили бойкот доллару.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Агентство разделило страны на три группы. В первой, в которую внесли 94 государства, финансовые власти открыто не высказывались против доллара и не вводили ограничительных мер. Сюда же входят страны, использующие американскую валюту в качестве официальной, например, Панама, Сальвадор и Маршалловы Острова, отметили авторы.

Журналисты включили во вторую группу государства, которые начали активно переходить на расчеты в национальных валютах или ввели ограничения на использование доллара. В нее внесли 46 стран.

В третью группу авторы включили государства, открыто высказывающиеся против американской валюты. Под эту категорию попали 53 страны.