https://news.day.az/world/1720654.html Анкара внесет свой вклад в восстановление Сирии - Джевдет Йылмаз Анкара будет активно участвовать в процессе восстановления Сирии.
Анкара внесет свой вклад в восстановление Сирии - Джевдет Йылмаз
Анкара будет активно участвовать в процессе восстановления Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Турция внесет свой вклад в восстановление Сирии, включая восстановление инфраструктуры, туризма и торговли. "Мы будем рядом с нашим соседом Сирией на новом этапе", - подчеркнул он.
Кроме того, Дж. Йылмаз призвал западные страны отменить санкции, введенные против режима Башара Асада: "Мы видим новую Сирию, новую среду, и я надеюсь на скорейшую отмену санкций".
По словам вице-президента, отмена ограничений поможет ускорить восстановление Сирии.
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