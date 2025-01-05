Анкара внесет свой вклад в восстановление Сирии

Анкара будет активно участвовать в процессе восстановления Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что Турция внесет свой вклад в восстановление Сирии, включая восстановление инфраструктуры, туризма и торговли. "Мы будем рядом с нашим соседом Сирией на новом этапе", - подчеркнул он.

Кроме того, Дж. Йылмаз призвал западные страны отменить санкции, введенные против режима Башара Асада: "Мы видим новую Сирию, новую среду, и я надеюсь на скорейшую отмену санкций".

По словам вице-президента, отмена ограничений поможет ускорить восстановление Сирии.