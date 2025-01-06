https://news.day.az/economy/1720796.html В Азербайджане запущена первая на всём Кавказе фабрика обоев - ВИДЕО В Агдаме начинает свою работу первая на Кавказе фабрика по производству обоев. Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, объем инвестиций в проект составляет 7,6 миллиона манатов. На данный момент на фабрике трудятся 20 сотрудников, а ежедневная производственная мощность составляет от 2000 до 2500 рулонов обоев.
В Азербайджане запущена первая на всём Кавказе фабрика обоев - ВИДЕО
В Агдаме начинает свою работу первая на Кавказе фабрика по производству обоев.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, объем инвестиций в проект составляет 7,6 миллиона манатов. На данный момент на фабрике трудятся 20 сотрудников, а ежедневная производственная мощность составляет от 2000 до 2500 рулонов обоев.
В этом году планируется увеличить количество работников до 60 человек, а производственную мощность - до 5000 рулонов обоев в день. Открытие фабрики является важным шагом в развитии промышленности Карабаха и способствует созданию новых рабочих мест в регионе.
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