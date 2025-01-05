Уроженец Шеки стал владельцем трех компаний с многотысячным долгом без своего ведома

Илькин Агаев, уроженец Шеки и житель Баку, обнаружил, что на его имя без его ведома были зарегистрированы три компании, в результате чего у него возникла налоговая задолженность свыше 61 000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, сам И.Агаев рассказал, что в конце 2023 года его знакомый по имени Эшгин предложил ему работу с ежедневной оплатой в 30 манатов. Для оформления соглашения они отправились в центр ASAN xidmət, где он предоставил удостоверение личности и подписал документы, не подозревая об их реальном назначении.

Позднее И.Агаев узнал о зарегистрированных на его имя компаниях через уведомление от Главного управления по управлению обязательствами Государственной налоговой службы. Понимая, что стал жертвой мошенничества, он подал жалобу в 28-е отделение полиции Ясамальского района.

В Государственной налоговой службе прокомментировали ситуацию, напомнив, что владельцы электронных подписей должны заботиться об их безопасности, и подчеркнули, что граждане несут ответственность за компании, зарегистрированные на их имя, вне зависимости от обстоятельств.

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