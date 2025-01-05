Новые горизонты и перспективы для экономики Азербайджана в 2025 году

Автор: Габиль Аширов,

Azernews

По мере того как Азербайджан движется к 2025 году, экономическая траектория страны продолжает формироваться сочетанием стратегических реформ, усилий по диверсификации и региональных геополитических событий. Опираясь на прогресс, достигнутый в 2024 году, Азербайджан готов к дальнейшим экономическим достижениям в 2025 году.

Одним из самых значительных достижений Азербайджана за последние годы стали его постоянные усилия по снижению зависимости экономики от экспорта нефти и газа. Хотя углеводороды по-прежнему играют центральную роль, правительство добилось существенного прогресса в диверсификации экономики.

Ожидается, что в 2025 году ненефтяной сектор продолжит расширяться. Ключевые отрасли, такие как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, информационные технологии и туризм, вероятно, будут демонстрировать дальнейший рост. Например, ожидается, что сельское хозяйство выиграет от улучшения ирригационных систем, усовершенствованных методов ведения сельского хозяйства и более сильного экспортного потенциала, особенно в таких секторах, как хлопок, фрукты и овощи. Ожидается, что производственный сектор, особенно в химической, текстильной и пищевой промышленности, также увидит подъем по мере развития страной своего промышленного потенциала.

Промышленный сектор, который составил значительную часть ВВП Азербайджана в 2024 году, вероятно, останется движущей силой в 2025 году. Расширение промышленной базы страны, скорее всего, продолжится, особенно в сферах производства энергии, строительных материалов и химикатов. Инвестиции Азербайджана в инфраструктурные проекты и промышленные парки, такие как в зонах свободной торговли, помогут стимулировать промышленное производство и создать рабочие места.

Кроме того, правительство, вероятно, продолжит уделять внимание развитию возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой энергии. Географическое положение Азербайджана с обилием солнечного света и ветровых ресурсов предлагает большой потенциал для развития чистой энергетики, что соответствует мировым тенденциям в направлении устойчивой энергетики.

Что касается туризма, то за последние несколько лет в Азербайджане наблюдается значительный рост в секторе туризма и гостеприимства. Ожидается, что в 2025 году сектор продолжит восстанавливаться после последствий пандемии COVID-19, при этом рост международного туризма будет обусловлен богатым культурным наследием страны, историческими местами и современной инфраструктурой.

Продолжающиеся инвестиции правительства в инфраструктуру, включая расширение аэропортов, гостиничных сетей и культурных объектов, продолжат стимулировать сектор. Усилия Азербайджана по позиционированию себя как регионального туристического направления будут дополнительно поддержаны стратегическими маркетинговыми кампаниями и разработкой новых туристических маршрутов.

Фискальная и денежно-кредитная политика Азербайджана в 2025 году, вероятно, продолжит фокусироваться на поддержании экономической стабильности, контроле инфляции и обеспечении устойчивого роста. Ожидается, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет проводить адаптивную денежно-кредитную политику для поддержки роста при управлении инфляционным давлением. Валютные резервы страны, которые неуклонно растут, обеспечат подушку безопасности от внешних потрясений и помогут сохранить доверие инвесторов.

Фокус правительства Азербайджана на фискальной консолидации и осмотрительных расходах также будет иметь ключевое значение для поддержания макроэкономической стабильности. Повышение прозрачности в управлении государственными финансами и постоянные усилия по борьбе с коррупцией будут и дальше поддерживать экономическое здоровье страны.

Роль Азербайджана как регионального транзитного узла продолжит укрепляться и в 2025 году. Страна стратегически расположена на перекрестке Европы и Азии, и ее инвестиции в инфраструктуру, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и Транскаспийский международный транспортный маршрут, позиционируют ее как ключевого игрока в региональной торговле и логистике. Ожидается, что в 2025 году Азербайджан увидит рост торговли как с восточными, так и с западными рынками.

Ожидается, что прямые иностранные инвестиции в Азербайджан увеличатся в 2025 году, особенно в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, производство и технологии. Приверженность правительства Азербайджана созданию благоприятной для бизнеса среды, упрощению правил и обеспечению защиты инвесторов продолжит привлекать международных инвесторов.

Ожидается, что суверенный фонд благосостояния страны, Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), также будет играть ключевую роль в содействии иностранным инвестициям. Активы ГНФАР и растущие резервы страны обеспечат финансовую мощь, необходимую для привлечения большего количества глобальных инвесторов и поддержания экономического роста.

Ожидается, что экономический рост Азербайджана в 2025 году будет сопровождаться постоянными усилиями в области социального развития. Правительство, скорее всего, сосредоточится на улучшении уровня жизни, здравоохранения, образования и инфраструктуры. Сокращение бедности остается приоритетом, и ожидается, что правительство продолжит реализацию программ социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения.

Улучшение экономических показателей страны, вероятно, приведет к большему социальному равенству с большим доступом к возможностям для населения Азербайджана. Рост ВВП на душу населения и более высокие потребительские расходы будут способствовать улучшению качества жизни многих граждан.

В 2025 году Азербайджан имеет хорошие возможности для развития своих недавних экономических успехов. Сосредоточение страны на диверсификации, инновациях и развитии инфраструктуры продолжит стимулировать экономический рост и создавать новые возможности для ее граждан. Благодаря твердой приверженности фискальной дисциплине и инвестициям в ключевые секторы Азербайджан, вероятно, достигнет большего процветания и еще больше укрепит свои позиции в качестве регионального лидера в ближайшие годы. Поскольку страна принимает технологические достижения, укрепляет торговые связи и способствует благоприятному деловому климату, экономика Азербайджана находится на пути к устойчивому росту в 2025 году и далее.