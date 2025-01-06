Азербайджанских школьников ожидает недельный отдых в январе

Обнародованы даты зимних каникул для учеников общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Day.Az, зимние каникулы в школах продлятся 5 дней, с 27 по 31 января.

Поскольку каникулы заканчиваются в пятницу, а суббота и воскресенье выходные дни, первый день занятий после каникул выпадет на 3 февраля.

Стоит отметить, что данное решение касается и групп дошкольной подготовки при общеобразовательных учреждениях.