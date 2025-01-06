https://news.day.az/society/1720805.html Азербайджанских школьников ожидает недельный отдых в январе - ДАТЫ Обнародованы даты зимних каникул для учеников общеобразовательных учреждений. Как сообщает Day.Az, зимние каникулы в школах продлятся 5 дней, с 27 по 31 января. Поскольку каникулы заканчиваются в пятницу, а суббота и воскресенье выходные дни, первый день занятий после каникул выпадет на 3 февраля.
Азербайджанских школьников ожидает недельный отдых в январе - ДАТЫ
Обнародованы даты зимних каникул для учеников общеобразовательных учреждений.
Как сообщает Day.Az, зимние каникулы в школах продлятся 5 дней, с 27 по 31 января.
Поскольку каникулы заканчиваются в пятницу, а суббота и воскресенье выходные дни, первый день занятий после каникул выпадет на 3 февраля.
Стоит отметить, что данное решение касается и групп дошкольной подготовки при общеобразовательных учреждениях.
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