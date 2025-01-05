В США обрушился железнодорожный мост во время движения поезда

Мост в городе Корваллис, штат Орегон, обрушился во время движения грузового поезда, один из вагонов упал в реку.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания KPTV со ссылкой на железнодорожную компанию Portland & Western Railroad (PNWR).

Инцидент произошел около полудня 4 декабря вблизи парка Эвери в Корваллисе.

Представитель PNWR подтвердил телеканалу, что поезд, состоящий из 19 вагонов, перевозивший азотное удобрение карбамид, пересекал железнодорожный мост, когда тот разрушился. Причины обрушения пока не установлены.

Местных жителей призвали избегать района происшествия и не заходить в реку, так как в воду могло попасть удобрение.