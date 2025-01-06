https://news.day.az/sport/1720803.html Звезды батутной гимнастики выступят в Баку Звезды батутной гимнастики откроют новый сезон в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Баку станет местом проведения первого Кубка мира по батутной гимнастике в 2025 году. Турнир пройдет 22-23 февраля.
Звезды батутной гимнастики выступят в Баку
Звезды батутной гимнастики откроют новый сезон в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Баку станет местом проведения первого Кубка мира по батутной гимнастике в 2025 году. Турнир пройдет 22-23 февраля. В новом сезоне количество этапов серии увеличится до шести: если в 2024 году Кубок мира включал пять турниров, то в 2025 году их станет больше.
Ниже представлено расписание Кубков мира по прыжкам на батуте и тамблингу в 2025 году:
22-23 февраля - Баку (Азербайджан)
5-6 апреля - Риччионе (Италия)
5-6 июля - Коимбра (Португалия)
27-28 сентября - Варна (Болгария)
3-5 октября - Антиб (Франция)
11-12 октября - Штутгарт (Германия)
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