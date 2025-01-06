Звезды батутной гимнастики выступят в Баку

Звезды батутной гимнастики откроют новый сезон в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Баку станет местом проведения первого Кубка мира по батутной гимнастике в 2025 году. Турнир пройдет 22-23 февраля. В новом сезоне количество этапов серии увеличится до шести: если в 2024 году Кубок мира включал пять турниров, то в 2025 году их станет больше.

Ниже представлено расписание Кубков мира по прыжкам на батуте и тамблингу в 2025 году:

22-23 февраля - Баку (Азербайджан)

5-6 апреля - Риччионе (Италия)

5-6 июля - Коимбра (Португалия)

27-28 сентября - Варна (Болгария)

3-5 октября - Антиб (Франция)

11-12 октября - Штутгарт (Германия)