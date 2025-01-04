Снизятся ли проходные баллы на вступительных экзаменах в этом году?

Каждый год проходные баллы на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения меняются: баллы либо снижаются, либо повышаются. А каковы прогнозы на этот год? Ожидаются ли серьезные изменения?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xezer Xeber", эксперт по вопросам образования Вюсал Керимли отметил, что, несмотря на запланированное увеличение количества мест, в этом году снижение проходных баллов не ожидается.

По его словам, чтобы достичь цели, поставленной на 2026 год, количество студентов должно быть значительно увеличено. Если проанализировать статистику прошлого года, прогнозируется, что количество мест для приема увеличится на 5-8 тысяч.

Эксперт подчеркнул, что хотя проходные баллы, скорее всего, не снизятся, вопросы на экзаменах будут облегчены по сравнению с предыдущими годами. Именно поэтому процент поступивших может быть выше.