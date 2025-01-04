В Казахстане начнут внеплановые проверки аэропортов после авиакатастрофы в Актау

Внеплановые проверки аэропортов и самолетов пройдут в Казахстане после крушения борта Azerbaijan Airlines (AZAL) около Актау.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве транспорта республики, передает ТАСС.

"АО "Авиационная администрация Казахстана" проведет внеплановую ревизию технического состояния аэропортов и воздушных судов, а также перепроверит квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов казахстанских авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек.