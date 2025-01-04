Присоединение Трампом Гренландии к США означало бы конец НАТО

Гипотетическое присоединение Гренландии к США при администрации избранного американского президента Дональда Трампа имело бы катастрофические последствия для НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступила газета The Hill.

"Захват Трампом Гренландии несмотря на возражения Дании, являющейся членом НАТО, означал бы конец НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена", - пишет издание.

Газета отмечает, что в новейшей истории "единственной страной, нарушившей суверенитет Дании была гитлеровская Германия", подчеркивая, что "Америке не стоит стремиться встать с ней в один ряд". При этом, по мнению The Hill, подобный шаг со стороны администрации Трампа мог бы быть использован Китаем в качестве оправдания гипотетического "вторжения на Тайвань".