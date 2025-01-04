Сегодня Земля на рекордно близком расстоянии от Солнца

4 января 2025 года Земля достигнет перигелия - точки наибольшего сближения с Солнцем. Это позволит наблюдать самый большой солнечный диск за весь год, сообщили в Московском планетарии, передает Day.Az.

"4 января Земля окажется в перигелии, и солнечный диск станет самым крупным в 2025 году", - уточняется в заявлении.

Позже, 16 января, произойдет ещё одно важное астрономическое событие - противостояние Марса. В этот день планета будет находиться на оптимальном расстоянии, что сделает её наблюдение особенно удобным.

Ранее сообщалось о том, что на Солнце произошло шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х.