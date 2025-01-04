https://news.day.az/world/1720528.html В Армении задержан генерал - ФОТО В Армении задержан генерал Тиран Хачатрян. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян. По информации, бывшему первому заместителю начальника генштаба предъявлены обвинения в связи с некоторыми эпизодами 44-дневной войны в Карабахе. В суд представлено ходатайство об аресте Т.Хачатряна.
В Армении задержан генерал - ФОТО
В Армении задержан генерал Тиран Хачатрян.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.
По информации, бывшему первому заместителю начальника генштаба предъявлены обвинения в связи с некоторыми эпизодами 44-дневной войны в Карабахе.
В суд представлено ходатайство об аресте Т.Хачатряна.
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