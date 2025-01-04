В Армении задержан генерал Тиран Хачатрян.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.

По информации, бывшему первому заместителю начальника генштаба предъявлены обвинения в связи с некоторыми эпизодами 44-дневной войны в Карабахе.

В суд представлено ходатайство об аресте Т.Хачатряна.