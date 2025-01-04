Армения победила тиранию. Правда, опять не ту

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как в Армении пытаются победить тиранию

Day.Az представляет публикацию:

Армянские правоохранители задержали, и совсем скоро вынесут решение об аресте аж целого генерала Тирана Хачатряна.

Полиция явилась домой к Хачатряну рано утром, сообщила его жена. Генерала - и между прочим, обладателя звания "национальный герой Армении" - обвиняют в пока необъявленных преступлениях в дни 44-дневной войны.

Хачатрян - интересный фрукт, и дело не только в забавном имени. Военную службу он начал связистом, на излете СССР. А уже в 91-94 годах участвовал в оккупации Карабаха - причем в составе ВС Армении. Это так, к слову об армянском нарративе про то, как они якобы были вообще не при чем. Хачатрян участвовал в оккупации города Шуши, за что был награжден одноименной медалью сепаратистов.

Второй его боевой опыт - это, собственно, боевые действия 2020 года. В январе 2020 Хачатряна повысили в звании, сделали генерал-лейтенантом, а в июне того же года Тиран стал замначальника Генштаба ВС Армении. В октябре 2020 года Хачатрян был награжден орденом и званием "национального героя Армении". А хотите узнать, за что?

За террористические атаки на мирное население Гянджи. 4, 8, 11 и 17 октября ВС Армении с применением баллистических ракет и реактивной артиллерии обстреляли жилые кварталы Гянджи. Большая часть ударов намеренно наносилась ночью и по спальным районам, чтобы добиться максимального количества жертв среди мирного населения. В результате этих атак 32 человека (включая детей) погибли, десятки получили ранения.

Вот такая мразь в Армении получает звания национальных героев.

Позже, в 2021 году Хачатрян был уволен - из-за того, что поднял на смех Никола Пашиняна, сказавшего, что армянские "Искандеры" взорвались всего на 10 процентов. Издевку ему не простили до сих пор.