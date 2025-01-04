https://news.day.az/world/1720579.html Нападение вооруженных кочевников в Камеруне - есть погибшие По меньшей мере пять военнослужащих Камеруна убиты, еще трое считаются пропавшими без вести в результате нападения вооруженной группы из народности фулани на юго-западе страны. Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал Alwihda. Причина, по которой они атаковали военнослужащих, пока не установлена.
Нападение вооруженных кочевников в Камеруне - есть погибшие
По меньшей мере пять военнослужащих Камеруна убиты, еще трое считаются пропавшими без вести в результате нападения вооруженной группы из народности фулани на юго-западе страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал Alwihda.
Причина, по которой они атаковали военнослужащих, пока не установлена.
Между фермерами и фулани, ведущими кочевой образ жизни, часто возникают споры по поводу доступа к воде и пастбищам.
Иногда они перерастают в вооруженные стычки.
Власти Камеруна направляют в районы, где между общинами возникает напряженность, армейские подразделения, задача которых состоит в недопущении вооруженных конфликтов.
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