Нападение вооруженных кочевников в Камеруне

По меньшей мере пять военнослужащих Камеруна убиты, еще трое считаются пропавшими без вести в результате нападения вооруженной группы из народности фулани на юго-западе страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал Alwihda.

Причина, по которой они атаковали военнослужащих, пока не установлена.

Между фермерами и фулани, ведущими кочевой образ жизни, часто возникают споры по поводу доступа к воде и пастбищам.

Иногда они перерастают в вооруженные стычки.

Власти Камеруна направляют в районы, где между общинами возникает напряженность, армейские подразделения, задача которых состоит в недопущении вооруженных конфликтов.