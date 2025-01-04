https://news.day.az/society/1720542.html В многоэтажном доме в Баку произошел пожар - ВИДЕО На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице С. Оруджева в Хатаинском районе Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В многоэтажном доме в Баку произошел пожар - ВИДЕО
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице С. Оруджева в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным мерам, предпринятым в соответствии с текущей обстановкой, возгорание, возникшее в дымоходе ресторана, расположенного в восьмиэтажном жилом здании, было быстро локализовано и ликвидировано.
В результате пожара пострадала моторная часть воздухоочистителя, установленного на крыше здания. Ресторан и само здание были защищены от огня.
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