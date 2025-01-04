Удивительную находку обнаружили у берегов Каспия

Международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила на казахстанском побережье Каспийского моря останки затонувшего корабля XVIII-XIX веков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lada.kz, результаты археологических поисков опубликованы в журнале "Journal of Maritime Archaeology".

В сообщении говорится, что причиной обнаружения корабля является снижение уровня моря. В результате проведенного расследования было установлено, что это торговое судно, принадлежащее России.