https://news.day.az/unusual/1720574.html Удивительную находку обнаружили у берегов Каспия Международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила на казахстанском побережье Каспийского моря останки затонувшего корабля XVIII-XIX веков. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lada.kz, результаты археологических поисков опубликованы в журнале "Journal of Maritime Archaeology".
Удивительную находку обнаружили у берегов Каспия
Международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила на казахстанском побережье Каспийского моря останки затонувшего корабля XVIII-XIX веков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lada.kz, результаты археологических поисков опубликованы в журнале "Journal of Maritime Archaeology".
В сообщении говорится, что причиной обнаружения корабля является снижение уровня моря. В результате проведенного расследования было установлено, что это торговое судно, принадлежащее России.
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