Экстремальные холода в Саудовской Аравии

Экстремальные для региона холода накрыли северо-запад Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Саудовской Аравии установились экстремальные холода, что является необычным для этого региона. Температура резко понизилась, вызывая значительное похолодание в нескольких частях страны. Вода замерзла в Джабаль-эль-Лаузе, региона Табук.