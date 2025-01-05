https://news.day.az/world/1720585.html Экстремальные холода в Саудовской Аравии - ВИДЕО Экстремальные для региона холода накрыли северо-запад Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Саудовской Аравии установились экстремальные холода, что является необычным для этого региона. Температура резко понизилась, вызывая значительное похолодание в нескольких частях страны.
Экстремальные холода в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Экстремальные для региона холода накрыли северо-запад Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Саудовской Аравии установились экстремальные холода, что является необычным для этого региона. Температура резко понизилась, вызывая значительное похолодание в нескольких частях страны. Вода замерзла в Джабаль-эль-Лаузе, региона Табук.
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