Азербайджанский спорт понес тяжелую утрату

Ушел из жизни ветеран гимнастики Фаиг Раджабов, который на протяжении многих лет вносил значительный вклад в развитие азербайджанского спорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в 1980-1990-х годах он занимал пост президента Федерации гимнастики Азербайджана.

Фаиг Абдул оглу Раджабов родился 19 февраля 1933 года в Баку. С ранних лет он начал добиваться успехов в спортивной гимнастике. Он становился чемпионом Баку, а также победителем первенств Азербайджана среди юниоров и Спартакиады среди студентов. Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, Раджабов в составе сборной Азербайджана участвовал в чемпионатах СССР и Спартакиаде народов СССР.

Кроме того, он много лет работал в сфере государственных дел. В 1980-1990-х годах Фаиг Раджабов был президентом Федерации гимнастики Азербайджана, в 1994-1997 годах - генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Азербайджана и членом Технической комиссии Европейского комитета.

В 2022 году за заслуги в развитии физической культуры и спорта ему было присвоено почетное звание "Деятель физической культуры и спорта Азербайджанской Республики".

Фаиг Абдул оглу Раджабов скончался 3 января 2025 года. Коллектив Федерации шахмат Азербайджана выражает глубокие соболезнования его семье, родным и близким, желая им терпения в этот тяжелый момент.

Стоит отметить, что Фаиг Раджабов был дедушкой Теймура Раджабова, известного азербайджанского и мирового шахматиста, трехкратного чемпиона Европы и обладателя Кубка мира.