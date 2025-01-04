Азербайджан вошел в топ-25 лучших туристических направлений по версии британского журнала

Азербайджан вошел в топ-25 лучших туристических направлений 2025 года по версии ведущего британского журнала о путешествиях Wanderlust. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, страна была отмечена за уникальный культурный опыт, предлагаемый туристам.

Список составлен с учетом интересов путешественников, предпочитающих менее известные, но сложные маршруты, которые находятся вдали от популярных туристических мест.

Помимо Азербайджана, в перечень вошли такие направления, как ОАЭ (Абу-Даби), Канада (Альберта), Бермуды, Колумбия, Хорватия (Дубровник), Сингапур, Руанда, Словения, Австралия (Национальный парк Улуру-Ката Тьюта), Узбекистан, Литва (Вильнюс) и другие.