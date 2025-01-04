В Бразилии начали исследовать "черные ящики" упавшего самолета AZAL

Черные ящики самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение 25 декабря неподалеку от Актау, доставлены в Бразилию для анализа.

Как сообщает портал Day.Az со ссылкой на бразильское издание G1, специалисты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) уже начали извлечение и изучение данных бортовых самописцев.

Черные ящики содержат записи переговоров пилотов и техническую информацию о состоянии самолета вплоть до момента катастрофы. Эти данные позволят установить причины изменения маршрута и обстоятельства аварийной посадки.

В Бразилию прибыли представители Азербайджана, Казахстана и России, которые наблюдают за ходом работы.

Сотрудники CENIPA с использованием компьютерных технологий создадут модель ситуации, произошедшей с самолетом. Итоги анализа будут включены в окончательный отчет о происшествии. Ответственность за публикацию этого документа возложена на Казахстан.