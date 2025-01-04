Турцию охватили рекордные морозы

Восточная Анатолия встретила Новый год резким похолоданием.

Как сообщает Day.Az, в ночь на 4 января температура в районе Текман провинции Эрзурум достигла рекордных минус 33,1 градуса.

Согласно Главному управлению метеорологии Турции, селение Гаджиомер в Эрзуруме было объявлено "самой холодной точкой страны" за последние сутки. Ледяной покров сковал реки и озера, а жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости.

В других районах восточной Турции также зафиксированы экстремально низкие температуры: в Геле (Ардахан) - минус 28,8, в Чайырлы (Эрзинджан) - минус 27,8, в Чалдыране (Ван) - минус 26,6, а в Сарыкамыше (Карс) - минус 22,1.

По прогнозам метеорологов, морозы в регионе сохранятся до 8 января.