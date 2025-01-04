В Баку задержана крупная партия, запрещенных к ввозу рыболовных сетей

На таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку была обнаружена крупная партия рыболовных сетей, запрещенных к ввозу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), груз прибыл из Китая на имя гражданина Азербайджана.

По данным ГТК, в декларации груз был указан как "футбольные мячи и термосы". Однако в ходе досмотра таможенники выявили 4 846 незадекларированных рыболовных сетей. Эти сети, изготовленные из синтетических нитей диаметром менее 0,5 мм и с размером ячеек менее 120 мм, запрещены к ввозу и были изъяты из гражданского оборота.