https://news.day.az/society/1720556.html В Баку задержана крупная партия, запрещенных к ввозу рыболовных сетей На таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку была обнаружена крупная партия рыболовных сетей, запрещенных к ввозу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), груз прибыл из Китая на имя гражданина Азербайджана.
В Баку задержана крупная партия, запрещенных к ввозу рыболовных сетей
На таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку была обнаружена крупная партия рыболовных сетей, запрещенных к ввозу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), груз прибыл из Китая на имя гражданина Азербайджана.
По данным ГТК, в декларации груз был указан как "футбольные мячи и термосы". Однако в ходе досмотра таможенники выявили 4 846 незадекларированных рыболовных сетей. Эти сети, изготовленные из синтетических нитей диаметром менее 0,5 мм и с размером ячеек менее 120 мм, запрещены к ввозу и были изъяты из гражданского оборота.
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