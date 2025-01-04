https://news.day.az/sport/1720526.html "Зиря" рассталась с Аббасом Азербайджанская футбольная команда "Зиря" расторгла контракт с полузащитником Аббасом Ибрагимом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportal.az, команда рассталась с нигерийским полузащитником за шесть месяцев до истечения срока его контракта. Аббас играл за столичную команду с февраля 2023 года.
"Зиря" рассталась с Аббасом
Азербайджанская футбольная команда "Зиря" расторгла контракт с полузащитником Аббасом Ибрагимом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportal.az, команда рассталась с нигерийским полузащитником за шесть месяцев до истечения срока его контракта.
Аббас играл за столичную команду с февраля 2023 года.
Ранее он выступал за португальские команды "Пасуш Де Феррейра", "Паредезе" и "Арока".
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