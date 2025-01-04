"Зиря" рассталась с Аббасом

Азербайджанская футбольная команда "Зиря" расторгла контракт с полузащитником Аббасом Ибрагимом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportal.az, команда рассталась с нигерийским полузащитником за шесть месяцев до истечения срока его контракта.

Аббас играл за столичную команду с февраля 2023 года.

Ранее он выступал за португальские команды "Пасуш Де Феррейра", "Паредезе" и "Арока".