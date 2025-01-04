Публикация операций врачами в социальных сетях, особенно на TikTok, стала новой тенденцией, вызывая бурные споры об этике и морали. Подобные видео часто привлекают внимание, но их влияние на общество остаётся противоречивым.

Профессор Адиль Гейбулла считает, что размещение медицинских процедур без согласия пациента нарушает закон и права человека. Он также выступил против рекламы врачей в соцсетях, назвав её позорной и несоответствующей моральным принципам медицины, передает Day.Az со ссылкой на Bizim.media.

Психолог Вюсала Амирасланова добавила, что такие публикации могут негативно влиять на психику людей, вызывая тревогу, страхи и сомнения. Особенно это касается тех, кто готовится к хирургическому вмешательству. Вместо демонстрации операций она рекомендует врачам объяснять их суть словами.

Обсуждение публикаций медицинских процедур подчёркивает необходимость соблюдения не только юридических, но и этических стандартов в цифровую эпоху.