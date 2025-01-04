Азербайджан стал крупным игроком на инвестиционном рынке Евразии

Азербайджан стал вторым после России крупнейшим инвестором в Евразийском регионе, поднявшись с четвертого места в 2016 году до второго по итогам первого полугодия 2024 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР), который подчеркивает рост инвестиционной активности Азербайджана в Евразийском регионе.

За этот период объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился почти в два раза - с 1,7 млрд до 3,1 млрд долларов США. В докладе также отмечаются ключевые проекты Азербайджана в Украине, Грузии и Кыргызстане.

К примеру, с октября 2023 года азербайджанская компания начала реализацию проекта по строительству пятизвездочного отеля с парком на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Проект оценивается в 8-10 млрд сомов (свыше 112 млн долларов США) и будет возведен на территории более 17 гектаров недалеко от села Кара Ой.