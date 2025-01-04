В Сербии объявлен национальный траур по погибшим в Черногории

Правительство Сербии на заседании с участием президента республики Александра Вучича приняло решение объявить 5 января днем траура в связи с трагической стрельбой в Черногории, в результате которой погибли 12 человек, в том числе двое детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано после заседания кабинета министров.

"Члены правительства по предложению президента республики приняли решение объявить воскресенье, 5 января, днем траура в Сербии в связи с трагедией и убийством 12 человек в Цетинье", - говорится в сообщении правительства.

Президент Вучич также обратился к МВД и Агентству безопасности и информации с просьбой продолжить проверку всех лиц, представляющих интерес с точки зрения безопасности, ускорить изъятие нелегального оружия и дополнительно проверить законное оружие.