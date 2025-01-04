Последние данные о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Баку
Сегодня около 11:46 лица 1982 и 1999 годов рождения (женского пола) были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозами открытая рана головы, легкая травма спины, перелом позвонка.
Как передает Day.Az, олб этом в субботу в ответ на запрос Trend заявил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамед.
По его словам, раненым была оказана первая медицинская помощь и проведены необходимые медицинские осмотры.
"В настоящее время их состояние оценивается как стабильное", - сказал он.
Отметим, что сегодня около 10:30 на 24-м километре автодороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
По информации, автобус Baku Bus врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Volvo с регистрационным номером 77-FF-02, принадлежащий Республике Таджикистан.
В результате аварии один пассажир автобуса погиб, а двое получили травмы.
По данному факту проводится расследование.
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